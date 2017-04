Pas 3 javësh "pushim", Berisha rikthehet fuqishëm me një gol 3 pikësh

Shtuar më 14/04/2017, ora 15:46

Besart Berisha ka shënuar një gol me vlerë 3 pikë për ekipin e tij Melburn Viktori në fitoren e sotme 1-0 ndaj Sentrwll Kost Marinwrs.Sulmuesi kosovar nuk shënonte prej 3 javësh në kampionatin australian dhe goli i realizuar sot në minutën e 80 të ndeshjes ishte një rikthim mjaft i rëndësishëm duke qënë se takimi ishte i vlefshëm për javën e fundit të kampionatit normal në Australi.Melburni e mbylli sezonin normal në vendin e dytë të renditjes me 49 pikë të grumbulluara në 27 ndeshje dhe tashmë do të marrë pjesë në fazën play off-it ku do të përcaktohet ekipi kampion.Vendi i parë dhe i dytë e nisin fazën play off-it direkt nga gjysmëfinalet, ndërkohë që vendet 3, 4, 5 dhe 6 e fillojnë garën nga çerekfinalet./albeu.com/