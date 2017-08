Po shpërndahet si virus: Videoja e Shkëndijës për Milanin është fantastike (VIDEO)

Shtuar më 15/08/2017, ora 15:30

Tëtovarët e Shkëndijës kanë ditur që të prezantojnë veten mjaft bukur përballë italianëve të Milanit.Një video gazmore po shpërndahet si virus tani në rrjetet sociale, ku ekipi Shkëndijës krahason veten me Milanin duke thënë se tetovarët mund të marrose pas Monika Beluçit, por ata kanë aktorin e famshëm Blerim Destani, shkruan Albeu.com."Italianet bien ne dashuri dhe zemra e tyre thyhet lehtesisht , por ne mund t'iu ofrojme kardiologun Omer Xhemali!"., -vijon ekipi I dashur Milan!Ne jemi Shkendija e Tetoves. Nga qyteti qe u themelua 1000 vite perpara lindjes se Krishtit!• Ju keni Piaza D'Uomo ne Milano, por ne kemi xhamine qe eshte me e vjeter sesa sheshi juaj!• Ne e pranojme qe tetovaret marrosen pas Monika Belucit, por edhe shume italiane vazhdojne te cmenden pas Blerim Destanin!• Italianet bien ne dashuri dhe zemra e tyre thyhet lehtesisht , por ne mund t'iu ofrojme kardiologun Omer Xhemali!• Ju keni pastat me te mira ne bote, por ne kemi shefin me te mire: Rene Rexhepi!• Ju keni stadiumin me 80 mije vende, por ne kemi qytetin me 100 mije banore!• Lojtaret tuaj vlejne me shume sesa 330 milione euro, por qetesohuni. Te tanet vlejne 400 milione denare!• Ju derguat agjente per te na vezhguar, ndersa ne kemi agjente qe ju shohin gjithe vitin!• Veme nje bast? Tetova ka me shume kuqezinj sesa Milano, Roma dhe Torino se bashku!• Ju jeni ekipi i dyte ne bote per trofe, ndersa ne jemi ekipi i pare ne shqiptari per trofe!• Ju shkuat deri ne Kine per te gjetur sponsorin, ndersa ne kemi sponsor ekologik ne Tetove, lider boterore ne fushen e tyre! Zemra e tetovareve dhe e te gjithe shqiptareve do te rrahe kuqezi te enjten ne mbremje!Shihemi Miq!Me respekt, Shkendija Tetove!