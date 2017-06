Sadiku i bashkohet PS-së: Rama, trajneri që i vjen rrallë Shqipërisë (VIDEO)

Shtuar më 14/06/2017, ora 15:46

Sulmuesi i Kombëtares Armando Sadiku është bërë pjesë e fushatës elektorale të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Sadiku ka xhiruar në Tiranë një spot elektoral për zgjedhjet e datës 25 qershor ku i dedikon 2 golat e tij numrit 2 në fletën e votimit, Partisë Socialiste dhe Edi Ramës.“Që kur Edi Rama është bërë kryeministër i Shqipërisë, kthehem me shumë dëshirë sepse Shqipëria është bërë më e bukur. Edi Rama ka bërë aq shumë për futbollin sa askush nuk e bëri në 25 vitet e fundit.Unë ia dedikoj të dy golat e mi kundër Izraelit numrit 2 në fletën e votimit, Edi Ramës dhe jam i bindur se trajner si Edi Rama i vjen Shqipërisë një herë në 50 vjet”.këtë spot kryeministri Edi Rama e ka shpërndarë në Facebook ku ka falenderuar publikisht sulmuesin e Kombëtares për besimin e dhënë."Faleminderit Kampion👍 Skuadra jonë është gati për ta ngritur flamurin kuqezi në oborrin e Europës së BashkuaR. Të bashkuar me një votë kuqezi për nr.✌ne do të bëjmë 4 vitet e ardhshme katërfishin e asaj që kemi bërë në këta 44 muaj për Shqipërinë që Duam me Shtet - Punë - Mirëqenie"-shkruan Rama në Facebook. /albeu.com/