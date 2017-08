Shorti i Europa League, shqiptarët rikthehen në stadiumin famëkeq të Beogradit

Shtuar më 25/08/2017, ora 13:57

Sapo është hedhur shorti për fazën e grupeve të Europa League, ku Skëndërbeut të Korçës do t'i duhet të përballet me serbët e Partizanit të Beogradit , Young Boys të Zvicrës dhe Dinamon e Kievit duke pretenduar që të kalojnë në fazën eleminimeve direkte.GRUPETGRUPI A: Vijareal; Makabi Tel-Aviv; Astana; Slavia PragëGRUPI C: Sporting Braga; Ludogorets; Hofenhajm; Istanbul BashakshehirGRUPI D: Milan; Austria Vjenë; Rijeka; AEK AthinëGRUPI E: Olimpik Lion; Everton; Atalanta; Apollon LimasolGRUPI F: Kopenhagen; Lokomotiva Moske; Sherif Tiraspol; ZhilinGRUPI G: Viktoria Plzen; FCSB; Hapoel Ber Sheva; LuganoGRUPI H: Arsenal; BATE; Këln; Crvena ZvezdaGRUPI I: RB Salcburg; Olimpik Marsejë; Vitoria Gimaraesh; KoniasporGRUPI J: Atletik Bilbao; Herta Berlin; Zoria; OstersundsGRUPI K: Lacio; Nicë; Zylte Varegem; ViteseGRUPI L: Zenit; Real Sociedad; Rosenborg; Vardar