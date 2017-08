Skëndërbeu i qetë, shmang Milanin e ri në Ply Off-in final

Shtuar më 04/08/2017, ora 10:38

UEFA ditn e sotme ka ndarë grupet me skuadrat të cilat do të përballen për fazën e Play Off-it. Skëndërbeu ka shmangur Milanin dhe është njogur me ekipet e tjera të cilat do mund ti hasë si pengesë të fundit para se të kualifikohet në fazën e grupeve. Bëhet fjalë për Ajax, Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, Lugorets, BATE Borisov dhe Makavi Tel-Aviv, përcjell Albeu.com.Milan dhe Skëndërbeu shpresojme të nda dhurojnë dy ndeshje të bukura në grupet e Europa Leagues. /albeu.com/