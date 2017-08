Tifozët e "Skënderbeut", nisin "luftën" me serbët e Partizanit të Beogradit në Facebook (FOTO LAJM)

Shtuar më 25/08/2017, ora 15:34

Dhjetra tifozë shqiptarë i janë sulur faqes së Partizanit të Beogradit në Facebook duke bërë atje postime patriotike fill pasi mësuan që do të jetë kundërshtari i Skënderbeut në fazën e grupeve të Europa League.Disa shkruajnë se "do t'i djegin të gjallë serbët në Shqipëri", kurse të tjerë kanë postua foto të flamurit shqiptar apo të video të hartës etnike të trojeve që shqiptare që u valëvit tetorin e vitit 2014 gjatë ndeshjes Serbi-Shqipëri.Situata mes tifozerive është nxehur ndjeshëm, me sa duket krahas ndeshjeve mes kombëtareve, autoriteteve do t'ju duhet të marrin masa ekstreme edhe në ndeshjet mes dy skuadrave në fjalë. /albeu.com/