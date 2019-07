U përlesh me grabitësit për të mbrojtur Ozil, reagon për herë të parë Kolasinac (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/07/2019, ora 13:40

Dje ylli i Arsenalit Mesut Ozil , ka qenë viktimë e një përpjekje të tmerrshme për vjedhje të makinës në rrugët e Londrës nga dy grabitës, shkruan Albeu.com.Por Ozil shpëtoi për mrekulli nga sulmi i banditëve, teksa në ndihmë i erdhi shoku i skuadrës, Sead Kolasinac me të cilin ishin së bashku në makinë.I njohur me nofkën "tenka" nga fansat, Kolasinac ka dalë nga makina dhe në mënyrë të guximshme u përlesh me banditët që kishin sulmuar makinën e Ozil afër një restoranti.Ndërkohë, që pas ngjarjes ka reaguar Sead Kolasinac në "Instagram" dhe në "Facebook" duke postuar foto së bashku më Ozil me mbi shkrimin:"Jemi mirë, faleminderit për mesazhet tuaja", ishte mesazhi i boshnjakut në rrjetet sociale. /albeu.com./