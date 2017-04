Humbja e Barças "çmend" shoferin e Porche në Vlorë, shkatërron 4 makina (VIDEO)

Shtuar më 20/04/2017, ora 11:04

Një aksident i rëndë ka ndodhur në qytetin e Vlorës, ku janë përfshirë 5 makina Ngjarja mësohet të ketë ndodhur pas ndeshjes Barcelona-Juventus, ndjeshje e cila përfundoi me rezultatin 0-0 dhe s'kualifikimin e Barçës.Policia ka zbuluar dinamikën e ngjarjes, ku sipas saj një automjet tip ‘Porsch’ ka lëvizur me shpejtësi në rrugën Vlorë- Skelë duke goditur fillimisht një ‘ Alfa Romeo’ e më pas tre makina të tjera.Mësohet se automjeti “Porsche” ishte me targa serbe. Pavarësisht përplasjes së fortë nga aksidenti nuk ka të lënduar vetëm dëme materiale. Policia po heton për zbardhjen e plotë të ngjarjes. /albeu.com/