U shtri në fushë pasi shënoi supergol, plasin memet me Mbappen (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/12/2019, ora 20:15

Kylian Mbappe dje në mbrëmje ishte një nga lojtarët më të mirë të PSG në fitoren 2-0 ndaj Nantes, shkruan Albeu.com.Në këtë takim Mbappe shënoi një supergol që do ta kishte zili Messi dhe Ronaldo.Menjëherë pas ndeshjes Mbappe shtri në fushë në formë shakajë për tifozët. Por pas publikimit të fotos te faqja e njohur "Oh My Goal" plasën memet në internet. Për më shumë shfletoni galerinë. /albeu.com/