10 blerjet më të shtrenjta "kineze" në historinë e futbollit (FOTO)

Shtuar më 24/12/2016, ora 10:45

Braziliani Oscar u transferua zyrtarisht në Kinë për 61 milionë euro, duke u bë futbollisti më i shtrenjtë që transferohet në Superligën kineze.Ky operacion është i fundit, por jo i vetmi në shifra stratosferike në vitet e fundit. Emrat që janë transferuar nga Europa në Kinë janë të shumtë, ndërkohë që më lart keni 10 prej tyre që kanë kushtuar më shumë.të radhës me siguri që do të jenë yje të tillë si: Pogba, Bale, Cristiano Ronaldo, Higuain, Luis Suarez, James Rodriguez, De Bruyne, Di Maria, por me shifra stratosferike ./albeu.com/