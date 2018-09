11 rastet kur VAR shfaqi momente dyshimi në La Liga

Shtuar më 24/09/2018, ora 19:30

Paraqitja e VAR në La Liga tashmë ka marrë vëmendjen derisa do të përdoret gjatë tërë sezonit 2018/19.Tifozët kanë shprehur dyshimet për disa raste në të cilat është përdorur teknologjia, derisa deri me tani janë paraqitur 11 raste nga java e parë e përdorimit të tij.1. Përjashtimi i Clement LangletGil Manzano i tregoi të kuqin mbrojtësit të Barcelonës gjatë barazimit 2-2 mbrëmë. Barcelona ishin shumë të ashpër me vendimin, i cili u morë pasi që francezi goditi kundërshtarin e tij, Pere Pons.2. Goli i Marco Asensios kundër EspanyolEdhe pse Mateu Lahoz e refuzoi golin e parë të Real Madridit kundër Espanyolit si pozitë jashtëloje, video teknologjia e korrektoi gjyqtarin, e cila gjë e ktheu vendimin e tij në të mirë të Realit.3. Ankesat e Real Valladolidit kundër Celta VigosNjë prekje me dorë e Maxi Gomez në golin e dytë të Celtas, bashkë me një penallti që nuk ju dha Kiko Olivas dhe kartoni i dytë i verdhë për David Junca që u injorua, bëri që lojtarët e Real Valladolid të marrin një barazim, 3-3 në de Balaidos. Faqja e klubit e ka përshkruar gjykimin e kësaj ndeshje “si përdorimin më të keq të VAR në histori të futbollit”.4. kartoni i parë i kuq u vërejtë nga VAR kundër Abdoulaye te Raya VallecanosAbdoulaye Ba u dërgua jashtë në ndeshjen e Rayo Vallecanos kundër Alaves, ishte i pari karton i kuq që u dha duke e përdorur teknologjinë.5. A ishte goli i anuluar i Ben Yedder kundër Getafes një gabim teknikNë minutën e 50, Sevilla si vendase e Getafes shënoi gol Ben Yedder por ai u anulua pasi që gjyqtari konsultohet më VAR. Më vonë, emisioni spanjoll “El Chiringuito de Jugones”, me ndihmën e programeve 3D, e zbuloi se sulmuesi ishte 11 cm pa hyrë në pozitë jashtëloje.6. VAR e përcakton penalltinë e Laguardias në David Lopez Në raundin e tretë të ndeshjeve, VAR njoftoi Iglesia Villanueva se kishte ndërhyrje nga Victor Laguardia në DAvid Lopez gjatë ndeshjes kundër Espanyolit. Gjyqtari më vonë akordoi penallti që i dha katalunasve penallti , por ata humbën 2-1.7. Ndërhyrja në mes të Pau Lopez dhe Roque MesaDerbi i Sevillës shënoi edhe përjashtimin e Roque Messas pas një përplasje me portierin e Real Betisit, Pau Lopez . Pak ishin kritik për vendimin dhe trajneri i Sevillas, Pablo Machin përdori lojën më fjalë: “Bar’i është për të pirë birra; VAR është për të bërë drejtësi”.8. Goli fantom i GraneroPasi goditi shtyllën, gjuajtja e lirë e Esteban Graneros kundër Valencias kaloi vijën e golit dhe gjyqtari referoi gol, pasi u konsultua me VAR.9. Goli i anuluar i Keko’s që u anulua në minutën e 92Edhe pse Keko i Real Valladolid shënoi në minutën e 92’të për të barazuar rezultatin me Barcelonën, VAR u pajtua me anësorin dhe goli u anulua.10. VAR e përmirëson Mateu Lahox dy herë në ndeshjen Rayo- SevillaEdhe pse gjyqtari spanjoll anuloi giolin e Andre Silvas dhe akordoi gjuajtje të lirë në vend të penalltisë pas ndërhyrjes se Roque Mesas, VAR ktheu të dyja vendimet.11. Ai ishte ndërhyrja e Brunos në Asension penallti Estrada Fernandez nuk e konsultoi VAR dhe urdhëroi lojtarët që të vazhdojnë ndeshje, pas një ndërhyrje të ashpër të Bruno Gonzalez në Marco Asensios.