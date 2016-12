11-shja që ka surprizuar të gjithë në Champions League (FOTO)

Shtuar më 24/12/2016, ora 15:13

Faqja e internetit e qeverisë europiane të futbollit, UEFA ka publikuar sot formacionin me yje që kanë surprizuar më shumë në vitin 2016 në Champions Shtatë ekipe janë të përfaqësuara në këtë 11-she me Barcelonën, Bayernin me nga dy futbollistë dhe Dortmundin me 3 të tillë.Asnjë lojtar i Real Madridit nuk është pjeë e saj, por në të është Zinedine Zidane. Ai i ka befasuar të gjithë, sepse majin e kaluar fitoi Chamipions, ndërsa në më pak se një vit bëri të vetin edhe Botërorin për Klubet.