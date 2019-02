16 ndeshje pa shënuar, Valverde i del në mbrojtje Suarezit

Shtuar më 20/02/2019, ora 16:55

Luis Suarez po kalon një moment të vështirë teksa ka 16 ndeshje radhazi në Ligën e Kampioneve që nuk shënon.Megjithatë, kjo nuk e shqetëson shumë trajnerin Ernesto Valverde , i cili i ka dal në mbrojtje lojtarit uruguaian. Suarez nuk është porblem për mua, unë do të isha i shqetësuar nëse nuk do të krijonte raste për gola, sepse kjo është ajo që po kërkoj nga qendër sulmuesit”."Madje edhe kur nuk ka mundësi , ai po krijon për bashkëlojtarët. Kundërshtarët kanë frikë nga Suarez , futbolli është kështu, gjëra që ndodhin", tha Valverde pas ndeshjes me Lyonin, e cila përfundoi pa gola"Ne krijuam shumë mundësi dhe në fund nuk ishim të suksesshëm. Nuk do të mashtrohemi, 0-0 është një rezultat i rrezikshëm, nuk mendoj se është e lehtë për të fituar në Ligën e Kampionëve", pohoi strategu.