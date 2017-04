29 trofe në 31 vite me Milanin, Berlusconi histori suksesi

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/04/2017, ora 16:10

Silvio Berlusconi nga sot nuk është më president i kuqezinjve, por ai mund të konsderohet si një ndër presidentët më të suksesshëm në futboll. Historia e tij me kuqezinjtë ka nisur 20 shkurt të vitit 1986.Në 31 vite, Milani i tij fitoi 29 tituj. Rruga e suksesit nisi me ardhjen e Arrigo Sacchit dhe treshes holandeze Rajkard, Van Basten, Gulit. Në vitet 1989 e 1990 u fituan Kupa e Kampioneve, Superkupa Europiane, Kupa Interkontinentale dhe Superkupa e Italisë.Pas kalimit të Sacchit në kombëtaren italiane, në stol u ul Fabio Kapelo, që e bëri akoma më të madh Milanin. Në 5 vitet e qëndrimit të tij, kuqezinjtë fituan 4 tituj të Serisë A, në Ligën e Kampioneve Milani arriti në 3 finale radhazi – në 1993,1994 e 1995 – ku mbahet mend fitorja e madhe 4-0 ndaj Barcelonës në Athinë.Për të riparë titullin kampion në muzeun e Milanit u desh të pritej viti 1999, kur në stol ishte Alberto Zacheroni. Pas këtij viti, Milani do të kishte probleme deri në ardhjen e Carlo Ancelottit. Me këtë trajner, Milani ishte një tjetër skuadër, në Itali dhe Europë ku spikasnin emra si Nesta, Maldini, Pirlo, Rui Kosta, Shevchenko apo Inzaghi.Në 2003 “Djalli” fitoi Ligën e Kampioneve, ndërsa në 2004 kjo skuadër u shpall kampione e Italisë. Finalja e Stambollit ndaj Liverpulit në 2005 ishte më e tmerrshmja për kuqezinjtë, të cilët ditën të hakmerreshin 2 vjet më vonë ndaj anglezëve duke fituar titullin e shtatë kampion të Europës.Sukseset e fundit të epokës Berluskoni u arritën në drejtimin e Masimiliano Alegrit, titulli i Serisë A në vitin 2011 dhe Superkupa e Italisë e fituar ndaj Interit, ndërkohë që këtë vit fitoi Superkupën e Europës ndaj Juventusit.