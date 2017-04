3 yje të Barcelonës rrezikojnë sfidën e kthimit me Juven

Shtuar më 10/04/2017, ora 11:58

Nesër në mbrëmje Barcelonas do të luajë sfidën e parë ndaj Juventusit në Torino në një ndeshje që do të vendosë shumë për kualifikimin. Luis Enrique ka dilema të shumta për këtë përballje pasi tri futbollistë bazë të formacionit rrezikojnë që të mos luajnë ndeshjen e kthimit Ata plotësojnë numrin e kartonëve në Ligën e Kampionëve nëse gjyqtari ju tregon dhe një tjetër në duelin që do të zhvillohet në "Juventus Stadium. Kujtojmë që për këtë shkak nuk do të jetë i pranishëm as Busquets, raporton Albeu.Në krahun tjetër rrezikon vetëm Juan Cuadrado, i cili nuk duhet të marrë karto të verdhë nëse dëshiron që të luajë në sfidën kthimit në "Camp Nou"./albeu.com/