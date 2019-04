5 skuadra në garë pas yllit Italian, Juventus mbetet favorit

Shtuar më 26/04/2019, ora 14:16

Paraqitjet fantastike me Fiorentinën dhe kombëtaren italiane e kanë kthyer, Federico Chiesa në një nga futbollistët më të kërkuar në merkato. Juventus , Milan, Inter, Napoli dhe Chelsea janë në gjurmët e 21 vjeçarit, i cili konsiderohet si një nga futbollistët më të talentuar të viteve të fundit në Seria A.Ofertat drejt tij nuk pritet të mungojnë, por problem bëhet kartoni i tij. Fiorentina kërkon jo më pak se 100 milionë euro për ta lënë të lirë, ndërkohë që Juventus besohet se ka kartën për ta "thyer" këtë shifër.Sipas asaj që raporton gazeta italiane "Tuttosport", bardhezinjtë do të shfrytëzojnë opsionin për të riblerë Rolando Mandragora nga Udinese dhe më pas t'ia ofrojë Fiorentinës në këmbim të Chiesa . Natyrisht, në adresë të Fiorentinës do të shkojë edhe një shumë e konsiderueshme të hollash.