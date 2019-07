7 lojtarë do të largohen nga Real Madrid

Shtuar më 26/07/2019, ora 13:05

Real Madrid tani kanë filluar të merreT me largimin e lojtarë ve"> lojtarë ve të tepërt në skuadër.Tashmë disa lojtarë veç janë larguar, me Dani Ceballos të fundit që iu bashkua Arsenalit në Premier League.Mediat në Spanjë japin edhe shtatë emra të lojtarë ve"> lojtarë ve që do të largohen nga "Santiago Bernabeu".Portieri Lunin, Jesus Vallejo, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Mariano Diaz, Mayoral dhe Gareth Bale, janë lojtarë t që bëjnë pjesë në listën e largimeve të Zinedine Zidane.