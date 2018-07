A do i futet politikës? Përgjigjet Armand Duka

Shtuar më 16/07/2018, ora 20:10

Ka vetëm disa muaj që ka fituar mandatin e tij të pestë, por për Armand Duken cikli në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit po shkon drejt mbylljes.I ftuar në emisionin “Pushime on Top” me Ori Nebiaj, Duka ka konfirmuar se nuk do të rikandidojë sërish për kreun e federatës I pyetur nëse në të ardhmen mund t’i hyjë fushës së politikës Duka theksoi se ajo nuk ka qenë kurrë ambicia e tij, megjithatë, “kurrë mos thuaj kurrë” shkruan tch.Sa i përket Kombëtares së futbollit, Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit shprehet se kjo skuadër është në pikë kritike dhe se ai shpreson që gjithçka të kthehet shumë shpejt në nivele të larta.