A do të luajë Lewanodwski ndaj Realit? Vjen konfirmimi ...

Shtuar më 16/04/2017, ora 14:32

Sulmuesi polak, Robert Lewandowski do të jetë i gatshëm kundër Real Madridit. Golashënuesi më i mirë i Bayernit këtë sezon mungoi në ndeshjen e parë në humbjen 2-1 në “AllianzArena” nga ekipi spanjoll.Por për bavarezët ka ardhur një lajm i mirë para ndeshjes së kthimit që të luhet të martën në mbrëmje. Lewandowski është rikthyer në stërvitje te klubi gjerman , që do të thotë se ai do të jetë gati. Për Bayernin pritet të mungojë mbrojtësi qëndror Mats Hummels, ndërsa për ekipin e Zidane do të mungojnë Varane dhe Pepe. /albeu.com/