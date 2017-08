A është menaxherja seksi arsyeja që futbollistët afrikanë vijnë në Shqipëri? (FOTO)

Shtuar më 02/08/2017, ora 12:15

Prezantimi i sulmuesit në pronësi të Kievos te Skënderbeu, ishte dje lajmi i ditës në kampin korçar. Mirëpo, një vëmendje të madhe mori agjentja e tij.Risia ishte se Ali Soue përfaqësohet, pikërisht nga italiania 35-vjeçare, Miriam Peruci. Panorama përcjell se kjo e fundit është e njohur në shtetin fqinj, si një zbuluese talentesh në vendet afrikane. Bukuroshja italiane nuk ka munguar as dje në prezantimin e Ali Soue , të cilin e zbuloi në Gambia dhe e transferoi më pas te Kievo në vitin 2012. Edhe pse bën një pozicion, ku natyrisht dominojnë meshkujt në të gjithë botën, në Itali ajo njihet si specialiste e mirëfilltë e tregut afrikan të futbollit.Jo më kot, tri vite më parë, Miriam u vendos në krye të klubit të ligës së tretë spanjolle, Leonesa Deportiva.“Disa vite më parë presidenti i akademisë së futbollit në Xhenovë më bëri një propozim dhe që nga ai moment unë jam skaute e kësaj kompanie që është e pranishme në disa vende të botës.Më pas pranova ofertën për të qenë drejtuese e klubit Leonesa Deportiva, ku si synim kishim ngjitjen në Segunda Divizion në Spanjë. Unë udhëtoj shpesh në Ganë, Gambia, Benin, Nigeri, Senegal dhe Bregun e Fildishtë. E bëj këtë për të vëzhguar lojtarë të talentuar dhe t’i transferoj në Europë.Është një punë që e bëj me qejf dhe nuk lodhem”, tregon agjentja e Ali Soue në mediat italiane, raporton Panorama Sport.E pyetur pse ka vendosur të punoj në tregun afrikan dhe jo atë europian , ajo shton:“Për mua nuk duhet të ketë dallime. Një afrikan duhet të trajtohet njësoj si një europian . Nëse ne do të vendosim barriera, atëherë nuk do të shkojmë askund. Në Afrikë ka shumë talente. Një prej tyre që kam zbuluar është Ali Soue ”.