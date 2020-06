A ia jep Mc Kresha vajzën një tifozi të Manchesterit?

Shtuar më 28/06/2020, ora 23:43

Reperi kosovar, Mc Kresha njihet si një tifoz i zjarrtë i Liverpoolit.Në emisionin “Sport Show” në Klan Kosova atij i është bërë një pyetje shumë i sikletshme.Si do të ishte reagimi i tij nëse vajza e tij do të lidhej me një tifoz të Manchesterit?“Simpatia e futbollit është diçka që na bënë të mirë. Por edhe nëse ndodh diçka e tillë është e mirë se sjell rivalitet, i bjen që e kqyri me familje më shumë futbollin“, është përgjigjur Kresha