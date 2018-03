Agjendi i Courtois përgjigjet rreth negociatave të mundshme me PSG

Shtuar më 01/03/2018, ora 17:43

Stacioni televiziv belg RTBF raportoi më parë këtë javë se liderët e Ligue 1 u bashkuan me Real Madridin në garën për nënshkrimin e portierit dhe Goal.com konfirmon se zyrtarët e PSG-së kishin një takim me babanë e Courtoisit në Londër të hënën.Por, këto gjëra janë mohuar nga agjenti i Courtois , Christophe Henrotay , i cili ka mohuar takimet në fshehtësi dhe ka sugjeruar se belgu do të presë deri në verë për të negociuar një kontratë të re me Chelsean “Unë kurrë nuk kam dëgjuar për atë takim”, ka thënë fillimisht agjentin Henrotay “Nëse ndonjë klub është i interesuar ata e dinë se çfarë duhet të bëjnë – të gjejnë një marrëveshje me Chelsean dhe pastaj të flasin me mua për të kontrolluar interesin për klientin tim”.“RTBF është një kanal televiziv i vogël në Belgjikë dhe nganjëherë i pëlqen një ‘boom’ i vogël për t’i mbajtur ata gjallë, por informacioni i tyre nuk është i saktë”.Megjithatë, këtu nuk përfundon asgjë, pasi mediumi The Sun pretendon se Courtois ka braktisur planet për të diskutuar kushtet e reja me Blutë./albeu.com/