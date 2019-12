Agjenti i Hysaj akuzon ashpër Ancelottin

Shtuar më 04/12/2019, ora 13:19

"Carlo Ancelotti po çon dëm karrierën e Elseid Hysaj ".Në këtë konkluzion ka arritur agjenti i futbollistit shqiptar, Mario Giuffredi, i cili për radio "Kiss Kiss" ka akuzuar ashpër teknikun italian.Sipas tij, Ancelotti nuk po gjen aspak pozicionin e Hysaj , ashtu siç po ndodh edhe me Giovanni Di Lorenzo."Nuk është mirë ta shohësh atë të zhvendosur në të gjitha pozicionet. I gjithë skuadra duket se është disorientuar pas aktivizimit të Di Lorenzo. Roli i tij është mbrapa dhe kjo është ajo që duhet të bënte, përndryshe ai po luan jashtë pozitës dhe nuk mund të japë më të mirën. Nëse Mario Rui ishte i rraskapitur dhe kishte nevojë për pushim pas lojës me Liverpool, atëherë me siguri Hysaj mund të luante në të majtë të mbrojtjes? Do të krijonte ekuilibrin e duhur mbrojtës. E tëra çfarë mund të bëjmë është të pranojmë vendimet e trajnerit dhe të vazhdojmë."Ende nuk kemi marrë asnjë vendim. Jemi në duart e Napolit. Nëse vendimet e Ancelotti do të lëvizin Di Lorenzo në të majtë dhe të luajnë Nikola Maksimovic në të djathtë, atëherë sinqerisht nuk ka kuptim që Hysaj të qëndrojë. Nëse klubi nuk është i interesuar ta hedh në fushë atë, atëherë ai duhet të lejohet të largohet," përfundoi Giuffredi.Interes për shërbimet e Elseid Hysaj kanë shfaqur Roma dhe Juvetus, me klubin kryeqytetas që duket më afër firmës me 25-vjeçarin.