Agolli: Në ndeshjen me Spanjën do luajmë ndryshe

Shtuar më 05/10/2017, ora 22:48

Ndeshja me Spanjën po afron dhe ethet i kanë zënë tashmë, futbollistët dhe tifozët.Ansi Agolli ka shoqëruar trajnerin Panuçi në konferencën për shtyp në stadiumin e Alikantes. Kapiteni i Kombëtares i është përgjigjur interesimit të mediave në lidhje me përballjen e radhës.Kundërshtar do të jetë një kampione bote, mirëpo për mbrojtësin e linjës së majtë, është një sfidë me një kundërshtar të vështirë, por skuadra kuqezi do të tentojë që të bëjë diçka ndryshe nga sfida e humbur në Shkodër Gjatë konferencës për shtyp, mbrojtësi i Karabakut në Azerbajxhan është pyetur se çfarë do të bëjë ndryshe përfaqësuesja jonë, referuar humbjes 0-2 në sfidën e luajtur në Shkodër shkruan Panorama Sport.“Spanja është një skuadër e madhe dhe meriton respekt. Mirëpo, ne do të mundohemi që të bëjmë një ndeshje ndryshe nga ajo që zhvilluam në Shkodër ”, ka deklaruar kapiteni i kuqezinjve përpara mediave në Alikante. /albeu.com/