Aguero ka një lajm fantastik për Realin

Shtuar më 05/02/2017, ora 22:03

Sulmuesi i Manchester Cityt, Kun Aguero edhe një herë tjetër u la në bankë nga Pep Guardiola, ku vendin e tij e zuri braziliani Gabriel Jesus Ky fakt nuk e ka gëzuar Agueron, i cili tha se në fund të sezonit do të bisedoj me Cityn për të ardhmen e tij.“Janë ende edhe tre muaj deri në verë. Do të luftoj për të luajtur dhe më pas do të shoh se çfarë City do të vendo të bëj me mua”, tha Aguero pas fitores ndaj Swanseas , ku pikërisht Jesus shënoi dy golat. Aguero që një kohë të gjatë kërkohet nga Real Madrid dhe pas këtyre deklaratave, pritet që të kthehen sërish për argjentinasin. /Albeu.com/