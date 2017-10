Aguerro e dëshiron Messin tek Manchester City: Ai mund ta lërë Barçën

Shtuar më 12/10/2017, ora 14:15

Sulmuesi argjentinas, Sergio Aguero , ka thënë se atij do t’i pëlqente shumë që të luante me Lionel messin. Sipas Agueros, një largim i Messit nga Barcelona është shumë i mundur.“Nuk është problem paraja”, thotë Aguero për TYC Sports.“Por, lojtarët si Messi dhe Cristiano janë emblematikë për klubet et yre. Është e vështirë për ta që të largohen. E dini se, do më pëlqente që të luaj në një ekip me Leon”.“Por, kjo duket mjaft e komplikuar në këtë moment”, deklaroi Aguero Lionel Messi së fundmi shënoi tri gola në fitoren e Argjentinës ndaj Ekuadorit, që ishte e vlefshme për kualifikim në Botëror. /albeu.com/