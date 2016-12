Ajeti refuzon 3 oferta për të provuar shansin me Torinon

Shtuar më 29/12/2016, ora 12:12

Arlind Ajeti ende nuk ka mundur që të debutojë në kampionat me Torinon , por vetëm një ndeshje në Kupën e Italisë ndaj Pisës.Pescara, Crotone dhe Empoli janë interesuar në klubin “granada” për huazimin e 23-vjeçarit. Të 3 këto skuadra, që janë në garën për mbijetesën në elitën e futbollit italian dhe Ajeti do ta kishte të sigurt vendin e titullarit.Por, sipas asaj që shkruajnë mediat italiane pranë klubit torinez, Ajeti është i vendosur t’i luaje të gjitha kartat për të qëndruar dhe fituar një vend titullari.Gjithçka do të varet edhe nga lëvizjet e klubit në merkato, që në rast të përforcimeve në repartin difensiv mund ti këshillonte lojtarit të huazohej në një tjetër ekip.