Aksidentohet piloti gjatë provave të lira, thyen dy këmbët (VIDEO)

Shtuar më 04/05/2018, ora 21:51

Shumë frikë për pilotin brazilian Pietro Fittipaldi, që gjatë provave të lira për garën 6-orëshe që zhvillohet ditën e diel në pistën belge të Spa Frankoshapms, është aksidentuar pas përplasjes me barrierën Piloti humbi kontrollin e makinës (dyshohet për problem mekanik), që u përplas dhunshëm me barrierën mbrojtëse në kthesën e famshme të Eau Rouge.Një impakt i fortë dhe piloti 21-vjeçar që garon me makinën BR1-Gibson është transportuar me urgjencë në spital me helikopter.Mediat raportojnë se Fittipaldi ka pësuar dëmtime të rënda në këmbë, thyerje në të dyja këmbët dhe fraktura të shumëfishta, por është jashtë rrezikut për jetën. Piloti ka qenë gjatë gjithë kohës koshient, duke mos i humbur ndjenjat.