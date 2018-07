Akuza të rënda/ "Sarri donte t'më shkatërronte ekipin"

Shtuar më 22/07/2018, ora 09:53

Lojtari i Napolit , Jorginho ka ndjekur ish-trajnerin e tij në Stamford Bridge, por presidenti i klubit paralajmëroi se nuk do të ketë marrëveshje të mëtejshme. Napolit , Aurelio De Laurentiis ka akuzuar ish-trajnerin Maurizio Sarri se po përpiqet të marrë "të gjithë ekipin " e tij me vete në klubin e ri Chelsea."Këta lojtarë i dhanë atij shumë, por ai i masakroi ata me ansksionet e tij të njohura të trajnimit, por gjithmonë reaguan mirë." ka thënë në fillim presidenti "Pas kësaj, ai dëshironte të merrte tërë ekipin tim në Angli dhe ta shkatërronte atë. Por unë sdo e lejoi këtë." ka shtuar më pas De Laurentiis De Laurentiis , zëvendësoi Sarri me Carlo Ancelottin në fund të sezonit të kaluar, dhe për këtë mesa duket Sarri do të hakmerret duke i marrë lojtarët. /albeu.com/