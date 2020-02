Akuzohet për shpifje ndaj yjeve dhe legjendave të Barcelonës, flet drejtori i kompanisë

Shtuar më 20/02/2020, ora 10:50

Drejtori i I3 Ventures , Carlos Ibáñez, reagoi ndaj polemikave të ditëve të fundit që lidhen me Barcelonën dhe rrjetet sociale.Ibáñez mohoi çdo marrëdhënie të I3 Ventures me përmbajtje shpifëse, si dhe duke sqaruar se "ajo që Barça na ka paguar një milion euro është gënjeshtër".Ai shtoi se "ne kemi marrë 198 mijë euro euro në vit dhe ne i kemi shërbyer klubit që nga nëntori i vitit 2017. Nuk e di nëse klubi investon në shërbime të tjera të zonës dixhitale, por do të ishte normale. Kontrata e fundit u nënshkrua në nëntor 2019".Për urdhrin e Barçës , si dhe përgjegjësinë e përmbajtjes, ai theksoi ashpër se "urdhri i Barçës në asnjë moment nuk ishte të krijonte përmbajtje negative ose pozitive. Detyra jonë ishte të monitoronim veprimtarinë e llogarive të Barçës dhe gjithçka që kishte të bënte me Barçën. Ne nuk krijojmë përmbajtje shpifëse".Ibnez komentoi se "kanalet që na janë atribuar nuk janë tonat, ato janë vetëm një nga shumë që kemi monitoruar".Ai gjithashtu iu referua një raporti që qarkullon në lidhje me kandidatin Víector Font: "Raporti që qarkullon në lidhje me një fushatë për të diskredituar Víctor Font nuk është i yni, ai nuk e ka lënë kompaninë tonë, është gënjeshtër".Kujtojmë se I3 Ventures u akuzua se u pagua nga Bartomeu për të sulmuar yjet dhe legjendat e Barcelonës në rrjetet sociale, në mënyrë që të mbronte reputacionin e presidentit katalanas. /