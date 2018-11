Al-Kehlaifi: Tuchel është trajneri më i mirë në botë

Shtuar më 29/11/2018, ora 10:51

PSG triumfoi 2-1 kundër Liverpool në ‘’Park de Princes’’ duke u ngjitur në vëndin e 2 të grupit C. Kjo fitore i ka shijuar jasht mase presidentit të PSG-së Nasser Al-Khelaifi, i cili nuk nguroi të lavdërojë teknikun Tuchel duke thënë se ai është trajneri më i mirë në Botë, shkruan Albeu.com.‘’Po unë jam shumë i lumtur me cilësinë e lojës sonë. Ne treguam fytyrën tonë të vërtetë. Shumë njerëz në media flasin për projektin tonë, portreguam fytyrën tonë të vërtetë. Jemi të fortë dhe me një trajner të shkëlqyer. Kjo ëhstë një përgjigje e madhe për të gjithtë.Tuchel është trajneri më i mirë në botë dhe ai e dëshmoi veten.’’ /albeu.com/