Alba presion Barcelonës: Rritje page ose largohem

Shtuar më 12/07/2018, ora 19:00

Mbrojtësi i krahut të majtë Jordi Alba i ka bërë presion klubit katalans se nëse paga nuk rritet ai do të largohet.Thuhet se spanjolli është lodhur duke pritur. Atij i kanë thënë edhe më parë se do rritje të pagës por nuk ka ndodhur. Sipas “DonBalon” Alba i ka thënë presidentit që ti rrisë pagën ose në të kundërt do të largohet.Ai ka një ofertë të mirë nga Manchester United ku do të jetë nën urdhërat e trajnerit Jose Mourinho. /albeu.com/