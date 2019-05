Presidenti i UEFA-s flet rreth përjashtimit të mundshëm të Manchester City-t nga Champions

Për herë të parë ka folur publikisht presidenti i UEFA-së, Aleksander Ceferin në lidhje me përjashtimin e mundshëm të Manchester Cityt nga Liga e Kampionëve.Për shkak të mos përmbajtes së rregullores në lidhje me Fair Playin financiar, City rrezikon të mos luaj një sezonë në këtë garë."Nganjëherë harrojmë sa e pistë është kjo industri. Nëse nuk je i korruptuar dhe i përmbahesh rregullave askush nuk ka pse të shqetësohet" ka thënë Ceferin për New York Times. /albeu.com/