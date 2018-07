Alfatini: Brazili i vitit 1958 dukej një skuadër nga Playstation, nuk gabonte kurrë

Shtuar më 23/07/2018, ora 18:00

Ish-lojtari i Brazilit, Hoze Alfatini , do të mbushë nesër plot 80 vjeç dhe ai ka dhënë një intervistë për “Gazzetta dello Sport” ku ka folur për karrierën e tij. Ai është pyetur nga gazetarët në lidhje me personazhin e tij te filmi “Pele” dh ai përgjigjet:"Më vjen keq që më njohin më shumë nga ai film . Është plot me gënjeshtra. Është e vërtetë që në fund të fundit film është, por unë aty dal tërësisht ndryshe nga ç’jam në të vërtetë", tha fillimisht ai."Aty dalim unë dhe Pele fëmijë, por në të vërtetë e kam njohur vetëm pak ditë para se të niseshim për në Suedi për Kupën e Botës kur ai ishte 17 vjeç dhe unë 19. Jetonim 500 kilometra larg njëri-tjetrit. Mua më kanë nxjerrë sikur vija nga një familje e pasur, por ne ishim të varfër, kisha vetëm një bluzë që mamaja ma lante përditë. Para se të niseshim për në Kupën e Botës, mamaja e tij na tha “silluni mirë, jeni më të vegjlit aty”. E vetmja gjë pozitive në atë film është se më interpreton një aktor i bukur meksikan. Brazili i vitit 1958 dukej një skuadër nga Playstation, nuk gabonte pothuajse kurrë, fenomenale", thotë Altafini.