Allegri: Barcelona është favorite për ‘’Champios’’

Shtuar më 27/11/2018, ora 12:12

Trajneri Juventusit Masimiljano Allegri , ka folur ka deklaruar se bardhezinjtë do të synojnë të fitojnë me cdo kusht këtë sezon ‘’ Ligën Kampioneve ’’, por sipas Allegrit Barcelona mbetet favorite kryesore për ta fituar atë. Allegri ka theksuar se Juventusi ka për qëllim të luftojë në shumë fronte këtë sezon.“Në Ligën e Kampionëve duam t’i marrim gjërat hap pas hapi. Duam të kualifikohemi në mesin e 16 më të mirëve dhe të përfundojmë në vendin e parë në grup”, u shpreh Allegri Ndërkohë Juventusit i mungon prej 1996 trofeu i ‘’Ligës së Kampioneve ’’ për herë të fundit e fitoi ndaj Ajaksit, ndërsa shumë pranë i ka shkuar vitet e fundit në finalet e 2015 dhe në 2017 por nuk ja ka dale me sukses ta bëje për vete atë trofe./ albeu.com/