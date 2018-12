Allegri beson se Ronaldo do e fitojë Topin e Artë me Juventusin

Max Allegri ka thënë se Cristiano Ronaldo “ka motiv që ta fitoj Topin e Artë me Juventusin “Është zhgënjyese, pasi që ai ndoshta e ka merituar për ta fituar atë që ai bëri në Real Madrid. Ai nuk mund të shkonte më lart me Portugalinë në Botëror. Por, motivi i tij tani është që ta fitoj me Juventusin vitin tjetër”, tha Allegri Cristiano Ronaldo përfundoi i dyti pas ish shokut të tij të skuadrës në Real Madrid, Luka Modric në garën për Topin e Artë”.