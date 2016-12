Allegri dhe Buffon: Të detyruar për të fituar, por kujdes Milanin

Shtuar më 22/12/2016, ora 17:10

Massimiliano Allegri dhe Gianlugi Buffon kanë folur para finales së Superkupës së Italisë ndaj Milanit që do të luhet nesër në orën 17:00. Strategu italian mban lart vëmendjen ekipit, raporton Albeu."Ka qenë një javë e vështirë, pasi edhe udhëtimi ndikon në gjendjen e lojtarëve. Jemi të gjithë mirë, por duhet të kemi kujdes nga Milani që mund të jetë i egër. Po kalojmë një moment të mirë, por kjo nuk do të thotë që duhet ta marrim lehtë ndeshjen sikur e kemi të fituar.Nuk duhet të gabojmë pasi kjo do të ishte fatale dhe mund të na kushtonte në fitoren e trofeut të parë sezonal", tha strategu italian që la të hapur gjithçka për 11-shen që do të hedhë në fushë.Buiffon duke folur si kapiten kërkon respekt për kuqezinjtë:" Milani është i rrezikshëm, dhe do ta respektojmë nëse nuk duam që ta paguajmë si në San Siro. Edhe në vitet e fundit gjithmonë kanë bërë paraqitje të mira"./albeu.com/