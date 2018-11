Allegri: Duhet të fitojmë çdo trofe këtë sezon

Shtuar më 26/11/2018, ora 23:02

Massimiliano Allegri ka konfirmuar se Juventus dëshiron që të fitojë “çdo trofe ” këtë sezon dhe se “ata nuk bën të përgjumen sikurse bën në ndeshjen kundër Manchester United”.“Matuidi dhe Chiellini janë kthyer”, ka konfirmuar Allegri “Pas kësaj nuk do të këtë sistem 4-3-3 dhe pastaj do të shohim si do të jemi në sulm. Nuk është lehtë që të luash me Cuadradon apo Costan në bankë dhe kjo është një shenjë e mirë për ne”.“Për pak ditë ne do ta kemi gati edhe Emre Can dhe Bernardeschin. Kemi shumë ndeshje por ne kemi një objektiv të përbashkët, që në fund ti fitojmë disa trofe apo, ndoshta, të gjithë ku jemi në garë. Ne shpresojmë që ti fitojmë të gjithë”.