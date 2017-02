Allegri: Dybala për "Topin e Artë", Interi ...

Shtuar më 04/02/2017, ora 16:20

"Nesër do të jetë një ndeshje e bukur. E dimë forcën e Interit, por është një takim që vlen vetëm tri pikë, sikurse ndaj Crotones. Pritet një derbi i bukur, ndaj një skuadre me shumë potencial që sezonin e ardhshëm do të jetë pretendent për të fituar titullin"Kështu e prezanton ndeshjen ndaj zikaltërve Massimiliano Allegri Përplasja me Dybalan për trajnerin bardhezi është cështja e mbyllur, madje Allegri sheh te argjentinasi cilësitë e një futbollisti të aftë për të fituar Topin e Artë”.“Kur një trajner vendos të zëvendësojë një lojtar, ka arsyet e tij. Dybala po luan sezonin e tij të dytë te Juventusi. Në vitin e parë nuk i kërkuam asgjë, por tani është nën vëzhgim cdo të dielë. Po ecën në rrugën e një lojtari të madh dhe mund të fitojë Topin e Artë.”