Allegri flet pas fitores spektakolare: Vetëm hapi i parë, nuk e frenojmë entuziazmin

Shtuar më 12/04/2017, ora 09:35

Një Juventus më i mirë se kaq vështirë të imagjinosh, por Allegri kërkon kujdes: "Nuk duhet ta frenojmë entuziazmin . Duhet të jemi të vëmendshëm pasi djemtë kanë zhvilluar një ndeshje të madh. Ky është vetëm hapi i parë pasi Barcelona do të luajë ndryshe në sfidën e kthimit".Strategu italian nuk kërkon të ul entuziazmin e skuadrës, por e ka të qartë se në ndeshjen e kthimit gjërat do të jenë ndryshe "Në Barcelonë do të jetë ndryshe , por ne kemi për të luajtur me shumë kujdes për kualifikimin. Në verë na u desh të na njohin, sepse ishim një ekip i ri. Unë si trajner kisha nevojë për të mësuar karakteristikat e lojtarëve. Kjo është një rrugë e rritjes dhe djemtë e meritojnë. Juventusi është shumë i respektuar në Europë, tashmë, dhe ky është rezultati im më i rëndësishëm i tri viteve të fundit.”Në fund nuk mund të mungojnë fjalët e mëdha për Dybala-n.“Dybala ka treguar cilësitë e tij, ka bërë një lojë të jashtëzakonshme, me finalizim shumë të mirë. Gigi është i jashtëzakonshëm, përballë Iniestës u dëshmua i pakalueshëm.”