Allegri flet pas ndeshjes: Fitore si në një gjysmëfinale Championsi

Shtuar më 06/02/2017, ora 09:12

Trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri ka mbetur i kënaqur nga fitorja e skuadrës së tij në Derbin e Italisë."Jam i lumtur për a të që dhanë futbollistët në fushën e lojës. Ishte një ndeshje me shumë kualitet, e denjë për një gjysmëfinale të Champions League për sa i përket talentit individual dhe paraqitjes së përgjithshme.Inter meriton duartrokitje, ata luajtën shumë futboll të bukur dhe kishte momente ku mund të kishin shënuar.Ajo që ka rëndësi është sjellja në fushë, jo skema. Dëgjoj debate rreth skemës, por nëse kemi lojtarë me këto karakteristika, do të luajmë kështu, në rast të kundërt, jo", tha strategu italian.