Allegri flet për gjendjen e Dybala-s dhe strategjinë për të kaluar Barçën

Shtuar më 15/04/2017, ora 17:34

Juventus tashmë është i shkëputur 8 pikë në krye të renditjes, dhe kjo nuk mund të mos ta kënaq Massimiliano Allegrin, por ai është i shqetësuar nga gjendja e Dybala-s."Pësoi një goditje , por jemi optimistë. Djemtë sot u treguan të zotë për të intepretuar ndeshjen, por nuk i shfrytëzuam shumë mirë hapësirat. Cuadrado është përmirësuar, por duhet ta pasojë më shpejt topin, sepse shpesh herë merr goditje për këtë shkak nga kundërshtarët.Barcelona? Gjysma e parë e ndeshjes ndaj tyre do të jetë shumë e rëndësishme. Duhet të luajmë për të shënuar, ashtu siç ndodhi dhe ndaj Napolit. Duhet të luajmë me kurajo dhe besim, pasi për të arritur në gjysmëfinale nuk do të jetë aspak e thjeshtë", ka thënë Allegri ./albeu.com/