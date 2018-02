Allegri i vihet pas Bonaventuras nga rivali Milan

Shtuar më 21/02/2018, ora 12:35

Edhe pse merkato e verës është ende larg, Juventus ka filluar të piketojë lojtarët e radhës.Prej kohësh klubi bardhezi kërkon të firmosë me Emre Can të Liverpoolit, por duket se Massimiliano Allegri ka dhe një tjetër kërkesë. Tekniku italian dëshiron mesfushorin e Milanit, Giacomo Bonaventura, pasi i pëlqen shumë cilësitë e lojtarit 28-vjeçar, kartoni i të cilit vlerësohet 25 milionë Euro.Gjithsesi bisedimet nuk do të jenë të lehta, kjo sepse menaxheri i Bonaventurës është Mino Raiola, i cili nuk ka raporte të mira me drejtorin sportiv të kuqezinjve, Mirabelli./albeu.com/