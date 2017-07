Allegri iu përgjigjet spekullimeve për Dybalan

Shtuar më 22/07/2017, ora 12:31

Trajneri i Juventusit Massimiliano Allegri thotë se ai nuk ka frikë nga humbja e Dybala për tek Barcelona Argjentinasi po përflitet si një zëvendësim potencial për Neymar . "Unë nuk jam i shqetësuar për humbjen e Dybala ," tha Allegri , në një konferencë shtypi përpara miqësores kundër Barças. "Përndryshe unë nuk e di se çfarë po ndodh në mes të Neymar dhe PSG, kështu që nuk e di nëse do të jetë rasti që Barcelona do të duhet të blejë një zëvendësues. Kjo është diçka që unë nuk mund ta kontrolloj dhe kështu nuk jam i shqetësuar." tha italiani duke zbehur frikën që pushtoi kampin Juventin, përcjell Albeu.com.Nga El Mundo Deportivo u bë e ditur se nëse Neymar do të largohet atëherë do të ketë pasoja mbi Juventusin. Barcelona do të bëjë të njëjtën gjë që PSG ia bëri asaj duke thyer klauzolën prëj 110 milionë euro për Dybalan. /albeu.com/