Allegri: Ja cila skuadër do të rivalizojë Juventusin për titull

Shtuar më 31/07/2017, ora 22:42

Trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri e pranon se këtë sezon do të jetë më e vështirë për ta fituar titullin e Serie A.Por, pavarësisht se shumica e skuadrave janë përforcuar, ai beson se Roma do të vazhdojë të jetë rivali i tyre kryesor.“Këtë sezon do të jetë më e vështirë për ne, sepse të gjithë rivalët tanë janë përforcuar”, tha Allegri për Premium Sport.“Vitin e kaluar Roma mblodhi 87 pikë, thyen rekordin e tyre historik dhe kështu janë rivali ynë kryesor. Por, Napoli, Milan dhe Inter do të luftojnë po ashtu për titull duke mos përjashtuar as Lazion”.Juventus në gjashtë sezonet e fundit ka fituar titullin e Serie A. /albeu.com/