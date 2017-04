Allegri: Ja ku ndryshon Dybala me Messin

Shtuar më 09/04/2017, ora 09:40

Masimiliano Allegri është shprehur shumë i lumtur me fitoren ndaj Chievos, teksa nuk mundi t'i shpëtojë dhe pyetjes për duelin e radhës ndaj Barcelonës . Blaugranët humbën dje, por kjo nuk e "gëzon" shumë italianin."Sa i përket humbjes së Barcelona-s në La Liga, nuk ndikon aspak ndaj nesh, ata janë mësuar me këto sfida. Përkundrazi, kjo humbje do t’i motivojë akoma më shumë. Mandzukic dhe Pjanic po e marrin veten dhe ne mendojmë t’i përfshijmë në ndeshjen ndaj Barcelonës ”.Më pas ai bëri dhe një krahasim mes Messit dhe Dybala-s.“Dybala vrapon shumë, 12 kilometra thuajse në çdo ndeshje, kur është në lëvizje ai nuk mbahet. Ndërsa Messi është i zoti edhe me topin ndalur, unik në llojin e tij dhe jo më kot është më i miri në botë. Para dy vitesh ishte tjetër histori. Përballja e radhës është me dy takime, ndërsa ajo ishte finale”, tha Allegri për Sky Sport./albeu.com/