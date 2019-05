Allegri paralajmëron drejtimin e një skuadre të re

Shtuar më 25/05/2019, ora 16:14

Nesër në ora 18:00, Juventusi do të përshëndetet me trajnerin Massimiliano Allegri Sampdoria do të jetë skuadra e fundit për trajnerin italian që i solli shumë trofe Juventusit.Në deklaratën para ndeshjes së tij të fundit, Allegri ka paralajmëruar se do të drejtojë një skuadër të re këtë verë."Do pimë një dolli pas ndeshjes . Më pas do të shkoj në deti për të shijuar rrezet e diellit. Lojtarët do më shohin shpejt në ekrane televizive, ashtu siç unë dp t’i ndjek ata", tha Allegri . /albeu.com/