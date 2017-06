Allegri pas humbjes së finales ka një premtim të madh për fansat bardhezi

Shtuar më 04/06/2017, ora 11:06

Paraqitja zhgënjyese e lojtarëve të Juventusit, e ka mërzitur së tepërmi dhe trajnerin Massimilliano Allegri . Gjithsesi strategu livornez nuk beson se ka marrë fund epoka e bardhezinjve, edhe pse ata humbën në finalen e Ligës së Kampioneve ndaj Real Madrid.“Jam krenar për atë që kanë dhënë këta djem gjatë këtij sezoni. Erdhëm këtu për të fituar Kupën, por nuk arritëm. Nuk mendoj se ka mbaruar cikli i Juventusit. Buffon do të jetë portieri i Juves dhe vitin tjetër , e njëjta gjë dhe për Barzaglin, do të jetë në skuadër të paktën dhe një vit. Këta lojtarë kanë akoma për të dhënë. Tani duhet të pushojmë dhe pas pushimeve do të jemi gati të rikthehemi dhe të punojmë me ide të reja dhe një motivim tjetër . Futbolli na jep shansin të provojmë përsëri dhe ne këtë gjë do të bëjmë sezonin e ardhshëm”, deklaroi Allegri Kujtojmë që Juventus e ka fituar herën e fundit Ligën e Kampioneve në vitin 1996. Humbja e djeshme ishte finalja e dytë e humbur brenda tre viteve.