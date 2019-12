Allegri: Po bëhem gati për sezonin e ardhshëm

Shtuar më 05/12/2019, ora 22:47

Max Allegri e ka konfirmuar se nuk do të marrë asnjë klub këtë sezon.Ai ka qenë i lidhur me punë të shumta, duke përfshirë klube si Manchester United, Arsenal dhe Bayern Munich, por duket se është i vendosur të presë mundësinë e tij.“Në qershor. Giovanni Branchini (agjenti) dhe unë menjëherë erdhën me këtë vendim. Sapo marrëdhënia me Juventusin mori fund, vendimi ishte që të merrja pushim një vit”.“Kam pasur 18 vjet si lojtar dhe kam stërvitur për 16 vjet. Kam pushuar këtë vit pas 34 vitesh. Jam i lumtur. Unë kam një shans të reflektoj, të shkoj dhe të flas me njerëz, të bëj gjëra në jetën time private për të cilën jam i apasionuar, si të shkoj në teatër, disa ekspozita arti, të lexoj libra”. Allegri po punon gjithashtu për të mësuar e gjuhës angleze sa më mirë. “Unë po mësoj këtu në Milano. Tani flas mjaft mirë”Disa ndoshta e kanë konsideruar largimin e tij nga Juventus si të çuditshme, pasi fitoi pesë tituj kampion në Serie A me radhë dhe arriti dy herë në finalen e Ligës së Kampionëve. Viti tjetër do të jetë një vit i rëndësishëm. E rëndësishme për zgjedhjen që duke bërë dhe nevojën për t’u përgatitur për të”.“Pas një viti dhe pesë viteve në Juventus, nuk dua të kthehem në lojë dhe të bëj keq”, ka thënë Allegri