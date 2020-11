Allegri refuzon PSG-në, cili është synimi i tij

Shtuar më 13/11/2020, ora 10:01

Massimiliano Allegri vazhdon të mbetet një trajner i lirë edhe pse ka shumë oferta në drejtim të tij.Së fundmi ka qenë kampioni në fuqi i Francës, Paris Saint Germain që kanë tentuar ta afronin italianin.Drejtuesit e PSG-së nuk janë të kënaqur aspak me gjermanin Thomas Tuchel dhe dëshira e tyre e madhe mbetet Allegri Tekniku italian ka arritur suksese të mëdha me Juventusin, por ai tanimë është i lirë.Ka qenë e përditshmja franceze Sport.fr që ka dhënë lajmin se italiani tanimë ka refuzuar parisienët.Gjithnjë sipas këtij mediumi, dëshira e madhe e Allegrit është ta marrë drejtimin e Interit, pasi homologu i tij Antonio Conte nuk e ka të ardhmen e sigurt në krye të zikaltërve.“Mund të kishte qenë një sfidë interesante, por Allegri ëndërron të stërvitë Interin tashmë dhe jo më PSG-në, me të cilën ka qenë në kontakte të vazhdueshme, edhe kur drejtonte në Torino”, ka shkruar Sport.fr.Gjithsesi javët në vazhdim priten të jenë vendimtare për të ardhmen e Allegrit